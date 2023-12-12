Певец Филипп Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и премиях-междусобойчиках

Певец Филипп Киркоров признался, что существует много премий-междусобойчиков, где все куплено и подкуплено. По его словам, в шоу-бизнесе многое зависит от того, кто с кем дружит.

«Бывает, что артисты прямо говорят: «Я приду, на вашу премию, если вы мне что-то дадите, или я не приду к вам, если будет тот-то», – приводит слова исполнителя хита «Цвет настроения синий» портал Клео.ру.

Он отметил, что давно заинтересован исключительно в объективном к себе отношении коллег и честных наградах.

«В шоу-бизнесе, конечно, многое зависит от того, кто с кем дружит, кто в какой клан входит. Но мне хочется все-таки честного и непредвзятого отношения ко мне и к моему творчеству», - заключил 56-летний Киркоров.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров заявил, что в его теле нет ничего искусственного. Он заверил, что скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров не вживлял ему импланты во время операций по улучшению внешности.