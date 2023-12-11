56-летний певец Филипп Киркоров заявил, что в его теле нет имплантов

Певец Филипп Киркоров заявил, что в его теле нет ничего искусственного. Он заверил, что скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров не вживлял ему импланты во время операций по улучшению внешности.

«У меня действительно всегда была аппетитная задница, была раскаченная грудь и плечи. Просто это все заплыло жиром и, к сожалению, в 56 лет приобрело такие формы, которые я перестал любить на себе», — сказал исполнитель хита «Цвет настроения синий» в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube.

Как признался Киркоров, он долго не мог решиться на кардинальные изменения, но отражение в зеркале во время душа ему категорически не нравилось. В итоге, оперировать звезду решился Тимур Хайдаров. Он избавил Киркорова от 30 литров жира и сделал коррекцию фигуры.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Хирург также сформировал звезде пресс с помощью специального аппарата.

Ранее мы писали, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за «искусственной» попы отца. По словам певца, в школе это вечно обсуждается, какие пластические операции он сделал.