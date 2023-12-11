Певец Филипп Киркоров рассказал, куда пропал 74-летний Валерий Леонтьев. С начала 2022 года артист перестал появляться на светских мероприятиях и ни разу не давал интервью.

По словам исполнителя хита «Цвет настроения синий», он поддерживает теплые отношения с проживающим в США Леонтьевым.

«Мы с ним находимся на связи. У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму. Валерий Яковлевич это заслужил, как никто другой», — заверил Киркоров в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что сейчас исполнитель хита «Казанова» отошел от гастрольной деятельности, так как трезво оценивает свое здоровье и силы.

Валерий Леонтьев давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже – на коленях.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев имеет недвижимость и бизнес в Майами. Артист на протяжении 30 лет ездит в США, чтобы отдохнуть и встретиться с семьей. По словам его концертного директора Бориса Чигирева, Леонтьев был в России с середины октября по ноябрь 2023 года.