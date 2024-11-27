Певец Филипп Киркоров признался, что ему всегда не везло в музыкальных конкурсах

Певец Филипп Киркоров рассказал о своем невезении. По его словам, удача никогда не была на его стороне, когда он решал принимать участие в музыкальных конкурсах.

Сейчас Филипп является успешным артистом, однако в начале карьеры, как и многие другие, он пытался пробиться к славе, заявляя о себе на конкурсах. Однако участие давалось ему крайне тяжело.

«Мне категорически в них не везло, но меня это только бодрило и мотивировало», - цитирует слова Киркорова Газета.Ru.

Певец отметил, что в первую очередь вокалисты идут на конкурсы не ради денег, а для народной любви и сиюминутности.

К слову, сейчас исполнитель тоже иногда принимает участие в телевизионных состязаниях, но не в музыкальных. Например, он боролся за денежный приз в шоу «Сокровище императора». Кроме того, Филипп часто сидит в жюри. Так, он будет 29 ноября выбирать победителя проекта «Ну-ка, все вместе!».

Ранее стал известен гонорар Филиппа Киркорова за новогодние корпоративы.