Певец Филипп Киркоров приехал в ДНР

Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР). Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник, исполнитель планирует выступить с концертом.

Поп-король прибыл 13 февраля. Отмечается, что он планирует выступить с концертом в одном из местных госпиталей, а также встретиться с участниками СВО. Официальной информации от самого артиста или его представителей пока нет.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Киркоров посещает ДНР, визит ему согласовали.

«Детали пока не раскрываются из соображений безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, что не так давно Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Мероприятие посетили около 170 человек, многие из которых – звезды шоу-бизнеса. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия, а у многих артистов отменились концерты.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров вступился на коллегу Аллу Пугачеву, которую многие стали обвинять в загубленных карьерах российских артистов. По мнению мужчины, Алла Борисовна никогда никого не запрещала, а наоборот многим помогла.