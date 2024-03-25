Певец Филипп Киркоров приехал в Азербайджан, чтобы выступить на свадьбе. Об этом сообщает медиа Olay.az.

На днях в Сети появились кадры с Филиппом Киркоровым, который выходит вместе с охранниками из аэропорта Баку. Несмотря на отъезд из России, певец не анонсировал никаких публичных мероприятий в Азербайджане. Он также не рассказывает о своем визите подписчикам.

Как сообщают журналисты, целью приезда Киркорова может быть выступление на свадьбе. Источник передал, что Филипп Бедросович принял участие в вечеринке, проходившей в одном из роскошных ресторанов столицы. При этом снимать выступление артиста запретили.

Напомним, Филипп Киркоров вернулся на сцену после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артист вновь появился в шоу «Маска» а позже его показали в шоу «Сокровище императора».

Ранее мы писали о том, что у поп-певца возникли проблемы с налоговой. Счета творческого центра и магазина одежды исполнителя заблокировали 21 марта.