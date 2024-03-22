Налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн» и магазин одежды Phill 4 you, которым владеет король поп-эстрады. Причиной этому стала неуплата административного штрафа, пишет Telegram-канал Baza.

Счета творческого центра и магазина одежды исполнителя заблокировали 21 марта. Фирма «Филипп Киркоров корпорейшн» занимается «зрелищно-развлекательной» деятельностью, производит видео и рекламу. Компания не сдавала декларации и сведения о доходах с 2022 года. ФНС приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверности полученных сведений.

У магазина Phill 4 you образовалась налоговая задолженность в размере 4,2 тысяч рублей. Однако бутик получил в 2020 году от ФНС субсидию в размере 70 тысяч рублей.

Вместе с наложением ограничений на счета фирм суд зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова. Оно предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа. Однако непонятно, о каком конкретно штрафе идет речь.

Ранее ФНС заблокировала счета компании Александра Васильева из-за многомиллионного долга в размере 1,3 млн рублей.