Певец Филипп Киркоров пожал руку жениху Ксении Бородиной

Блогер Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков посетили премию Hello в Москве. На мероприятии певец Филипп Киркоров пожал мужчине руку.

Соответствующее видео Бородина опубликовала в личном блоге.

Премия проходила в историческом особняке Леман. На мероприятии выступили певица Наталья Подольская, артист Akmal и другие.

В какой-то момент к столику Бородиной подошел Киркоров. Певец обнял и поцеловал Ксению. Сердюков протянул артисту руку, тот поздоровался.

«Киркоров вчера был главной звездой вечера», - подписала соответствующие кадры Бородина.

Ранее она заявляла, что не может позволить себе отдых на Мальдивах. Блогер отметила, что это «исключительно для супербогатых».

Недавно избранник Ксении сделал ей предложение во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Блогер ответила «да». Свидетелями предложения были ее подруга Ольга Орлова с мужем.