Певец Филипп Киркоров получил более 500 штрафов за нарушение ПДД

Певца Филиппа Киркорова оштрафовали более 500 раз за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет «Постньюс».

Сообщается, что всего за люксовым автомобилем народного артиста России Rolls Royse Ghost числится 502 штрафа. Самое меньшее количество из них получено за проезд на красный свет. Всего три случая. Другие его нарушения ПДД: неправильная парковка (23 раза), и нарушение требований знаков и разметки (44 раза).

Чаще всего артист не соблюдал правила, когда превышал скорость. За это на нем числится 410 штрафов. При этом, согласно снимкам с дорожных видеокамер, за рулем всегда находился не сам певец, а его водитель.

Также сообщается, что на текущий момент все штрафы Киркоров уже погасил.

Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова уже разыскивали судебные приставы за неуплату штрафов. На тот момент за артистом числилось всего 31 нарушение. Общая сумма выплат превысила 24 тысячи рублей.