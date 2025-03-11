Певец Филипп Киркоров окончательно отказался от пластических операций. Об этом сообщает Пятый канал.

Музыкант Филипп Киркоров, который еще несколько лет назад активно увлекался пластическими операциями, отказался вновь прибегать к помощи хирургов. На красной дорожке премии «Виктория» артист объявил об этом журналистам.

«На этом все. Больше некуда, ничего», — объяснил он.

При этом певец заявил, что поддерживает форму благодаря физическим нагрузкам.

«Я встаю в семь утра и с семи до десяти беговая дорожка, кардио», — заявил он.

Напомним, певец сделал серию операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров перенес операции на груди, ягодицах и животе.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова.