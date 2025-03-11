Опубликовано 11 марта 2025, 11:431 мин.
Певец Филипп Киркоров окончательно отказался от пластических операций
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Певец Филипп Киркоров окончательно отказался от пластических операций. Об этом сообщает Пятый канал.
Музыкант Филипп Киркоров, который еще несколько лет назад активно увлекался пластическими операциями, отказался вновь прибегать к помощи хирургов. На красной дорожке премии «Виктория» артист объявил об этом журналистам.
«На этом все. Больше некуда, ничего», — объяснил он.
При этом певец заявил, что поддерживает форму благодаря физическим нагрузкам.
«Я встаю в семь утра и с семи до десяти беговая дорожка, кардио», — заявил он.
Напомним, певец сделал серию операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров перенес операции на груди, ягодицах и животе.
Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова.