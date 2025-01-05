«Не утихает»: Киркоров сделал личное признание о мучающей его боли

Отцу Филиппа Киркорова Бедросу в этом году исполнится 93 года, но мать короля поп-эстрады не смогла дожить до таких лет. Виктория Киркорова умерла в 1994 году от рака. Певец признается, что до сих пор переживает из-за смерти родительницы.

Бывший муж Примадонны признался, что верит в приметы. Более того, он утверждает, что обладает паранормальными способностями, передавшимися ему от отца.

По словам исполнителя хита «Цвет настроения синий», магические способности не помогли Бедросу Филипповичу спасти тяжелобольную супругу. Артист сожалеет, что отец не вылечил его мать.

«Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — заявил певец в интервью Лауре Джугелии.

С Викторией отец Киркорова познакомился на концерте в Летнем театре в Сочи. Она подошла к артисту за автографом, и он в тот же день сделал ей предложение. Супруги прожили вместе 30 лет. После смерти Виктории Бедрос женился преподавателе Людмиле Смирновой, с которой развелся после 26 лет брака.

Недавно Филипп Киркоров показал оригинальный подарок от фанатки — огромный потрет, светящийся в темноте.