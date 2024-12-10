Певец Филипп Киркоров нашел работу своим детям: как зарабатывают деньги Алла-Виктория и Мартин

Певец Филипп Киркоров рассказал, как прививает своим детям любовь к труду, а также заставляет их осознавать — деньги добывать непросто. По его словам, Алла-Виктория и Мартин получают свои карманные не просто так, а за работу. Они убирают домашний участок.

Филипп старается воспитывать детей в строгости, несильно их баловать, чтобы они выросли достойными людьми. Несмотря на то, что отец школьников очень богат, сами они не могут распоряжаться этими деньгами. Как признался артист, его дочь и сын должны понимать, что в мире просто так ничего не достается, поэтому заставляет их работать.

«Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок. Сделают работу и за это получают определенные деньги. Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку», - поделился Филипп с mk.ru.

Певец верит, что такой подход правильный, так как сам в детстве подрабатывал. Он рассказал, что в юные годы разносил почту.

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