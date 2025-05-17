«Уже один раз попал не в ту дверь»: почему Филипп Киркоров избегает разговоров об Алле Пугачевой

Филипп Киркоров удивил публику, отказавшись говорить об Алле Пугачевой с журналистами. Сергей Соседов объяснил странное поведение певца, который раньше с теплотой отзывался о бывшей жене. В беседе с mk.ru музыкальный критик отметил: артист «уже один раз попал не в ту дверь».

Недавно на одном из светских мероприятий у Филиппа Киркорова поинтересовались, поздравил ли он Аллу Пугачеву с днем рождения, но тот отказался отвечать и с улыбкой попросил задать следующий вопрос. Многих насторожила такая реакция певца, поскольку ранее он с удовольствием говорил об экс-супруге. По мнению Сергея Соседова, артист не хочет портить свою репутацию после участия в скандальной «голой» вечеринке. Именно поэтому он избегает разговоров о певице.

«Я не удивлен тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачеву. Дураку ясно, что называется, к гадалке не ходи — он ее поздравил. Но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачева. Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал. Но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь. Поэтому об Алле ничего не говорит», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Певец признавался, что не разговаривает с бывшей женой уже пять лет после конфликта. Исполнитель хита «Единственная моя» намекал: нынешний муж певицы Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не одобрял их дружбу и сделал все, чтобы их общение прекратилось. Несмотря на это, артист не раз поддерживал уехавшую из России в 2022 году экс-супругу и признавался ей в любви.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева «спасла» его после смерти матери: «Она вытащила меня из этого омута горя и уныния».

*признан иноагентом на территории РФ