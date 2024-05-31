«На деньги обманывают»: Филипп Киркоров рассказал о предательстве близких людей

Филипп Киркоров 31 мая представил совместную песню с Олегом Майами под названием «Стирай». Композиция построена на воспоминаниях героя, которые он хочет забыть.

В ходе презентации трека поп-король признался, что всегда все делает сам. Он сравнил себя с американской певицей Мадонной, которая также как он, все контролирует самостоятельно.

«Да, помощники — это прекрасно, но как только начинаешь расслабляться и выпускать дело из своих рук, либо на деньги обманывают, либо предают. Я это проходил в своей жизни. Я начинал сам и последние пять лет все делаю сам», - приводит Kp.ru слова Киркорова.

Он также добавил, что строго контролирует каждого сотрудника своей команды и подчеркнул, что это и есть секрет успеха.

«Хочешь уметь успех - все контролируй. Все остальное - стирай!» - заверил Филипп.

Как признался Олег Майами, инициатором дуэта стал он. При этом Киркорову не сразу понравилась песня. Сначала он отказался от предложения, но потом все-таки услышал в композиции хит и перезвонил.

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