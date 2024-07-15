Певец Эмин Агаларов увез пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы

Певец Эмин Агаларов увез пятилетнюю дочь Афину в родной Баку. В личном блоге артист поделился фото с совместного отдыха с наследницей.

Несмотря на то, что Эмин довольно публичный человек, о подробностях своей жизни он говорить не любит. В отличие от коллег, он редко показывает детей и выходит с ними в свет. Недавно же Агаларов решил порадовать фанатов и показать, как повзрослела его дочь от Алены Гавриловой. Он сфотографировался с ней, пока она рисовала.

Напомним, что с мамой Афины у Эмина долгое время были сложные отношения. Четыре года назад супруги объявили о расставании, однако спустя время они вновь сошлись. Весной 2024 года стало известно, что певец вновь взял в жены Гаврилову. Они даже организовали тайную свадьбу, пригласив только самых близких. Гостей мероприятия просили не делать фото и видео.

К слову, до Алены Агаларов был женат на Лейле Алиевой. В браке у них родились два сына. Также у них есть приемная дочь. Долгое время они пытались сохранить отношениях, но в итоге осознали, что лучше им расстаться. Сейчас они поддерживают дружеское общение.

Ранее жена Эмина Агаларова обняла его бывшую супругу и поздравила с днем рождения.