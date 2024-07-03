«Парочка»: жена Эмина Агаларова обняла его экс-супругу и поздравила с днем рождения

«Парочка Twix. Лейла, с днем рождения», — поделилась Алена.

Напомним, что Лейла девять лет состояла в браке с Эмином. Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева родила от бизнесмена трех детей – сыновей Микаила и Али, а также дочь, которое дали красивое имя Амина. Несмотря на развод в 2015 году, бывшие супруги остались в хороших отношениях. А сам Агаларов рассказывал в интервью, что скрывал от родных новость о расставании с Лейлой. Оказалось, что они узнали об этом из СМИ.

Певец и его бывшая жена часто созваниваются и обсуждают воспитание детей. По признанию мужчины, после расставания их отношения с брюнеткой стали только лучше.

Через три года после развода Агаларов женился на Алене Гавриловой, но уже через два года они развелись. В браке модель родила от любимого дочь Афину. В какой-то момент певец и модель помирились, а СМИ писали, что они снова сыграли свадьбу.

Женщины Эмина хорошо общаются и даже летают на совместный отдых, что радует поклонников, но некоторых все же удивляет.

Ранее мы писали о том, как певец Эмин Агаларов поздравил бывшую жену с днем рождения.