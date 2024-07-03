«Парочка»: жена Эмина Агаларова обняла его экс-супругу и поздравила с днем рождения
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Жена певца и бизнесмена Эмина Агаларова опубликовала фото с его бывшей супругой Лейлой Алиевой в честь ее дня рождения. На снимке Алена Гаврилова обнимала брюнетку, показывая свое трепетное отношение к ней. Кадр появился в соцсетях избранницы Эмина.
Модель поздравила экс-жену своего нынешнего супруга с 39-летием, показав общее фото. Алена была запечатлена в обнимку с Лейлой. Они выглядели словно подруги. Кроме того, Гаврилова оставила сообщение, намекая на теплые отношения между ними.
«Парочка Twix. Лейла, с днем рождения», — поделилась Алена.
Напомним, что Лейла девять лет состояла в браке с Эмином. Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева родила от бизнесмена трех детей – сыновей Микаила и Али, а также дочь, которое дали красивое имя Амина. Несмотря на развод в 2015 году, бывшие супруги остались в хороших отношениях. А сам Агаларов рассказывал в интервью, что скрывал от родных новость о расставании с Лейлой. Оказалось, что они узнали об этом из СМИ.
Певец и его бывшая жена часто созваниваются и обсуждают воспитание детей. По признанию мужчины, после расставания их отношения с брюнеткой стали только лучше.
Через три года после развода Агаларов женился на Алене Гавриловой, но уже через два года они развелись. В браке модель родила от любимого дочь Афину. В какой-то момент певец и модель помирились, а СМИ писали, что они снова сыграли свадьбу.
Женщины Эмина хорошо общаются и даже летают на совместный отдых, что радует поклонников, но некоторых все же удивляет.
Ранее мы писали о том, как певец Эмин Агаларов поздравил бывшую жену с днем рождения.