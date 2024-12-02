Певец Эмин Агаларов снялся с подросшими сыновьями-близнецами от первой жены

Певец Эмин Агаларов в личном блоге разместил серию снимков с сыновьями Али и Микаилом. Близнецы отметили 16-летие.

В честь дня рождения детей артист решил порадовать поклонников фотографиями, которые раньше не публиковал. Он продемонстрировал, как сильно изменились мальчики и подросли.

«Любимые, с днем рождения. 16 лет, невозможно поверить, я безумно вас люблю и очень вами горжусь. С днем рождения», - написал Агаларов в Сети.

Близнецы родились в 2008 году, когда певец был женат на Лейле Алиевой. После появления детей на свет супруги прожили в браке еще 7 лет, но потом приняли решение о разводе. Они делились, что в их расставании никто не виноват, просто угасли чувства. Поэтому они захотели просто остаться друзьями.

Напомним, что сейчас Эмин счастлив с моделью Аленой Гавриловой. Причем их история тоже не без изъянов. В 2020 году после рождения дочери они расстались. Но в 2024 году бизнесмен объявил о воссоединении с Аленой и женился на ней.

Ранее Эмин Агаларов рассказал, сколько денег тратит в ресторане.