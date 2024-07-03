Певец Эмин Агаларов обратился к экс-жене Лейле Алиевой после тайной свадьбы

Певец Эмин Агаларов обратился к бывшей жене Лейле Алиевой в ее день рождения. Несмотря на то, что сейчас артист счастлив в новом браке, он не забывает и про экс-супругу.

Развод Агаларова и Алиевой был зарегистрирован еще девять лет назад. Тем не менее, они стараются поддерживать общение и оставаться друзьями. Каждый год вокалист поздравляет бывшую жену с днем рождения, и этот год не стал исключением. Эмин не нарушил традицию, несмотря на то, что сыграл тайную свадьбу с Аленой Гавриловой.

«Спасибо тебе за наших детей, за твою заботу, внимание и поддержку во всем. Будь счастлива, а мы всегда рядом», - обратился Агаларов к Алиевой.

Напомним, что бывшие супруги вместе воспитывают двоих сыновей и приемную дочь. Они делились, что долгое время действительно пытались построить семью, но в какой-то момент поняли, что лучше разойтись. После этого Эмин встретил Алену, на которой женился в конце мая этого года.

Ранее Эмин Агаларов вышел в свет с сыновьями от первого брака.