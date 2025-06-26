Певец Егор Криг отметил 31-й день рождения под песню «Forever Young» Alphaville

Известный исполнитель Егор Крид с размахом отпраздновал свой день рождения. Певцу исполнился 31 год. Видео с мероприятия артист выложил в Instagram*. (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Свое 31-летие Егор Крид встретил под песню «Forever Young» группы Alphaville. Поклонники исполнителя из его родного города Пенза в комментариях подметили символичность выбора композиции, поскольку карьера артиста продолжает набирать обороты.

Среди гостей на празднике отметились такие звезды, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, ANNA ASTI, Люся Чеботина, бывшая девушка Крида Нюша, Мот с женой Марией Мельниковой, Валерия и многие другие российские знаменитости. Также песню для именинника исполнила южноафриканская певица Lizwi.

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) начал свою карьеру в 2011 году как артист лейбла Black Star. Недавно певец пожаловался поклонникам на усталость от работы и не исключил, что в скором времени может уйти со сцены.

Ранее мы писали о том, как Ррэпер Егор Крид во время стрима высказался об отношениях, браке и детях.