Рики Мартин показал повзрослевших сыновей-близнецов от суррогатной матери

Поклонники артиста прокомментировали семейный кадр и выразили восхищение сыновьями кумира. Они отметили, что у Мартина очень красивые и благородные дети, которые так быстро выросли.

Напомним, что сейчас близнецам Валентино и Маттео 15 лет. Они появились от суррогатной матери, об этом Рики Мартин не раз говорил сам. Он несколько раз публично благодарил женщину за возможность стать отцом, но не афишировал ее имя. В 2018 году он сообщил, что стал еще папой дочери, которой дали имя Люсия. А в 2019 году у него родился сын Ренн. Все дети звезды появились от суррогатных матерей. Неизвестно, была ли это одна женщина или несколько.

Ранее мы писали о том, что актрису Кэти Холмс засняли на прогулке с повзрослевшей дочкой Сури от актера Тома Круза. СМИ отмечают, что звездная наследница уже 12 лет не общается с отцом. Напомним, что Том женился на Кэти в 2006 году. Но через шесть лет они развелись из-за «непримиримых обстоятельств».