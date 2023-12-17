«Мне нечего скрывать»: прятавший лицо Филипп Киркоров ответил на слухи о пластике

Недавно состоялось открытие Академии фигурного катания Angels of Plushenko. На светском мероприятии появился и Филипп Киркоров. Интересно, что король эстрады на этот раз пришел без повязки на лице, о чем сообщает Telegram-канал Super.

Так, источник передает, что внешность артиста заметно изменилась. Некоторым показалось, что Киркоров сделал очередную пластическую операцию.

При этом сам исполнитель утверждает, что был вынужден ходить с черной повязкой на лице из-за удаленного зуба.

«Никаких пластических операций. Не верьте сплетням. Я всегда сам скажу, когда у меня пластика. Мне скрывать от моих людей нечего», – пояснил Филипп Бедросович.

Впервые публика увидела повязку на лице певца во время премьеры гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Тогда Киркоров постоянно поправлял аксессуар, чтобы никто из поклонников не заметил его изменений во внешности.

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