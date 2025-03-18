Певец Дмитрий Маликов признался, что жена выводит его из себя критикой

Певец Дмитрий Маликов откровенно рассказал об отношениях с женой. В эфире шоу «Без сценария» на RuTube артист раскрыл причину конфликтов с супругой и признался, что его может вывести из себя в ее поведении.

Уже более 30 лет Дмитрий Маликов счастлив с Еленой, от которой у него родились дочь и сын. Однако даже у этой на первый взгляд идеальной пары случаются конфликты. Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» признается: он резко реагирует на критику со стороны жены, из-за чего они ссорятся.

«Супруга любит меня покритиковать, поэтому из-за этого я часто ругаюсь. Я не люблю, когда меня критикуют, как и любой творческий человек», — поделился Дмитрий Маликов.

Артист и его будущая супруга познакомились в 1992 году при необычных обстоятельствах. Дмитрий Маликов рассказывал, что впервые узнал о Елене, приехав забирать долг у знакомого, и влюбился с первого взгляда, увидев ее на фото. По словам знаменитости, он сразу понял, что она — его судьба, поэтому он сразу «загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе», а про долг «тут же забыл». Спустя более 30 лет совместной жизни певец продолжает «благодарить тот день за судьбоносный момент».

Напомним, Дмитрий и Елена Маликовы состоит в браке с 2000 года, у пары двое детей — 25-летняя Стефания и 7-летний Марк.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Маликов спровоцировал слухи о проблемах в браке.