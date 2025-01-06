Певец Дмитрий Маликов поделился архивными фото своих родителей. Об этом стало известно из соцсетей.

Дмитрий Маликов решил рассказать в личном блоге о 55 фактах из его жизни. Одним из первых фактов, который опубликовал музыкант, он посвятил своим родителям.

Маликов опубликовал фотографию с бракосочетания родителей и поблагодарил их за пример крепкой семейной жизни.

«Мои родители показали мне самый важный пример в жизни. Пример любви и уважения. Сегодня, 5 января, исполняется ровно 60 лет с момента их знакомства. Мама, папа, я вас очень люблю и поздравляю с этой важной датой», — подписал кадры он.

В комментариях о семейных снимках высказался артист Филипп Киркоров.

«Поздравляю одну из самых красивых и знаковых пар на нашей сцене. Вы пример для подражания многим», — написал он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Маликов спровоцировал слухи о проблемах в браке.