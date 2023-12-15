Певец Дмитрий Колдун рассказал, как Киркоров привез на «Евровидение» водку с его фамилией

Известный певец Дмитрий Колдун вспомнил, как Филипп Киркоров сделал необычный подарок журналистам на «Евровидении» 2007 года. Об этом пишет News.ru.

По словам артиста, на конкурсе Киркоров отвечал за организацию всего, начиная от песни, аранжировки и костюмов, заканчивая доставкой мерча и прочих предметов.

«Водка «Колдун» была доставлена частным самолетом, который, по рассказам Филиппа, еле взлетел - настолько он был загружен», - заявил Колдун.

Артист уточнил, что уникальная водка внесла огромный вклад в его промокампанию. В частности, Киркоров при помощи подобной PR-акции обращал внимание журналистов к Колдуну на утренних конференциях, которые СМИ, как правило, пропускали. Колдун добавил, что Киркоров настолько сильно желал помочь ему победить на «Евровидении», что спал меньше остальных участников из команды группы поддержки музыканта.

В итоге на конкурсе Колдун занял шестое место, установив рекорд для Белоруссии на «Евровидении».

Ранее Дмитрий Колдун опроверг информацию о получении звания героя Белоруссии.