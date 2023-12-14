Певец Дмитрий Колдун опроверг информацию о получении звания героя Белоруссии

Известный певец Дмитрий Колдун раскрыл подробности встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после своего участия в «Евровидении». Об этом пишет News.ru.

«Да, у нас была встреча официальная. Я в числе прочих отличившихся в определенных областях был приглашен на прием», - заявил артист.

Музыкант отметил, что ему было приятно получить поздравление от главы государства. При этом Колдун поспешил опровергнуть слух о том, что его официальным приказом президента объявили национальным героем Белоруссии. Он подчеркнул, что не слышал ничего о подобном указе.

Известно, что Дмитрий Колдун принимал участие в «Евровидении» в 2007 году. Выступив с подаренной певцом Филиппом Киркоровым песней Work Your Magic, музыкант занял шестое место на конкурсе. Уточняется, что для Белоруссии этот результат на «Евровидении» является лучшим за всю историю.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о дуэте с певицей Анной Семенович. Исполнитель заверил, что их дуэт «будет чем-то особенным».