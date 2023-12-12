«Это будет что-то особенное»: певец Дмитрий Колдун рассказал о дуэте с Семенович

Популярный исполнитель Дмитрий Колдун стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Певец выступил с живым концертом и рассказал о неожиданных дуэтах. Он признался, что споет с Анитой Цой и Анной Семенович.

Для начала артист пригласил любителей его творчества на свой большой сольный концерт, который состоится 17 декабря. Он обещал удивить публику. Выступления знаменитости посетят коллеги, которые обязательно выйдут на сцену. Среди них – Анита Цой.

«С Анитой получился дуэт такой новогодне-рождественский. Это просто тематическая такая история. Она атмосферная и теплая», – поделился Дмитрий.

Колдун с нетерпением ждет встречи с еще одной эффектной исполнительницей – Анной Семенович. Оказалось, что они давно думали о совместной работе, и договорились об этом еще в прошлом году.

«Я весь немного лирический, а Аня такая горячая. Мы объединили мою лирику и ее горячесть. Это будет что-то особенное», – заявил певец в эфире «Авторадио».

Колдун исполнил свой хит «Дай мне силу» и еще несколько песен: «Он не стоит слез», «Нереальная», представил премьеру трека «Гололед», «Приду без повода», «Почему» и «Корабли».