Певец Дима Билан после поездки в Донбасс обратился к журналистам с предложением

Певец Дима Билан впервые прокомментировал свою поездку в Донбасс, которую совершил 16 января. Он отказался рассказывать журналистам подробности, но посоветовал каждому съездить в регион самостоятельно.

«Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение. Я всем советую: съездите. И вы все увидите своими глазами», — приводит mk.ru слова Билана.

16 января заслуженный артист России побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР и подарил маленьким пациентам подарки. Кроме того, он привез кондиционеры и встретился с военнослужащими, нуждающимися в протезировании после полученных травм.

Не оставил без внимания Дима и животных Донбасса. Он передал местному приюту 3 миллиона рублей и забрал с собой черного кота, которого назвал Шахтером.

Ранее певец Дима Билан раскрыл причину участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По словам музыканта, мероприятие изначально ничем не отличалось от обычного светского вечера. Артист уточнил, что знал о дресс-коде, однако каждый участник интерпретировал его по-своему.