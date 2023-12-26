Певец Дима Билан объяснил свое появление на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой
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Известный певец Дима Билан прокомментировал свое появление на скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Соответствующий пост появился в Telegram-канале музыканта.
Как признался артист, он решил заехать на мероприятие по пути на работу.
«Мой на него заезд был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки», - сказал Билан.
Певец также уточнил, что посещение светских мероприятий является частью профессии артиста. В то же время исполнитель отметил, что не мог знать наверняка, какой наряд для вечеринки выберет тот или иной гость. Он добавил, что может отвечать лишь за себя.
В заключение Билан обратил внимание на то, что еще на мероприятии решил, что не будет делиться фотографиями с вечеринки в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что Дима Билан стал следующей жертвой мошенников после певца Александра Буйнова.