Певец Дима Билан на концерте стал учить оператора снимать его

Певец Дима Билан на концерте учил оператора снимать его. Он показывал, куда репортеру лучше всего встать.

Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

На видео Билан исполнял песню «Я твой номер один». Сначала артист показывал оператору рукой, чтобы тот подошел ближе.

Потом певец и вовсе взял за камеру и повел его, затем стал показывать пальцем, куда встать. Оператор замешкался и не понимал, что хочет певец. В итоге удобный для исполнителя ракурс все же был выбран.

В начале августа сообщалось, что Билан улетел из России и попал в шторм на Мальдивах. Артист делился: именно такую погоду он хотел.