«Аккуратно!»: певец Дима Билан попал в курьезную ситуацию

Исполнитель Дима Билан побывал на большом концерте в Кремле. Во время посещения дворца артист попал в курьезную ситуацию, которая попала в объективы камер. Дети чуть не сбили с ног любимого артиста, передает mk.ru.

Ролик с Биланом и его юными поклонниками выложили в Сети. На опубликованных кадрах видно, как певец собрал вокруг себя группу детей. Они сделали совместное фото, после чего школьники бросились на Дмитрия.

Они стали обнимать любимого артиста, от чего тот немного пришел в замешательство. Он не ожидал, что все дети прильнут к нему и закричал «аккуратно» во избежание давки. После совместного фото артист стал позировать для прессы один.

Ранее Билан ответил журналистам, что за кольцо носит на безымянном пальце. По словам исполнителя, украшение от российского дизайнера не является обручальным.