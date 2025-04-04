Певец Денис Клявер жалеет, что проводил мало времени с отцом Ильей Олейниковым

Певец Денис Клявер жалеет о том, что проводит мало времени с отцом Ильей Олейниковым. Он признался в интервью Леди Mail, что даже после смерти папы чувствует его присутствие рядом.

6 апреля исполнителю хита «Когда ты станешь большим» исполнится 50 лет. Он порассуждал о жизни и о том, как важно проводить время с близкими. Он вспомнил об отце, умершем от рака легкого.

«Нам же всем кажется, что мы будем жить вечно и пообщаться с близкими еще успеем. С Юрой Стояновым папа познакомился, когда ему было 45 и он хотел скорее реализовать все свои мечты, что у него, как мы все видим, получилось. Ну и я был на пике, молодой, тестостероновый, гнался за карьерой… Пересекаться в такой гонке — у каждого своей — нам удавалось не так часто, как хотелось бы», — поделился Денис.

Певец признался, что мало общался с родителями. Он жалеет о том, что раньше не было видеосвязи, голосовых сообщений в мессенджерах.

«Пока я был маленьким, он все время был на гастролях, а потом уже и я стал на них ездить. Это печально, но это факт», – отметил Клявер.

Но артист все равно чувствует отца рядом, даже после его смерти. Он рассказал о знаках вокруг себя и не нервничает, если нужно принимать какое-то важное решение.

«Знаю, что жизнь сама приведет меня к правильному финалу. И я верю, что это — дело рук папы», — добавил звезда.

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