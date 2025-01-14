Певец Денис Клявер сделал неожиданное заявление о личной жизни: вновь женится

Певец Денис Клявер удивил поклонников неожиданным заявлением. Он признался, что в 2025 году вновь женится. Причем на своей же супруге Ирине Федотовой.

О планах сыграть повторную свадьбу и обновить клятвы артист рассказал телеканалу «МУЗ-ТВ». Оказалось, что церемония состоится в январе. Правда, точную дату Денис предпочел не раскрывать.

«Если честно, мы с супругой решили в январе заново пожениться», - рассказал Клявер.

Напомним, что Ирина стала женой певца в 2010 году. Для Дениса это был уже третий брак. Он признавался, что влюбился с супругу буквально с первого взгляда и его совершенно не смущало то, что у Федотовой уже был ребенок от предыдущих отношений. Сейчас они вместе воспитывают общего сына Даниэля.

Также у Клявера есть наследник от бывшей танцовщицы балета Лаймы Вайкуле и дочь от певицы Евы Польны.

Ранее Денис Клявер рассказал о дочери от Евы Польны.