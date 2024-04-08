Денис Клявер рассказал о нынешнем статусе дуэта «Чай вдвоем»

Участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер прокомментировал информацию о том, что коллектив воссоединился ради выступлений на корпоративах. Об этом пишет aif.ru.

По словам музыканта, они со Стасом Костюшкиным «активировали» дуэт в минувшем году. Тогда же коллеги записали новую песню и сообщили о готовности выступать на частных мероприятиях.

«Не понимаю, почему сейчас стали шуметь по поводу нашего воссоединения со Стасом. В прошлом году «активировали» наш дуэт, записали новую песню «Нежная». Пока существуем в «корпоративном» режиме, выступаем на частных мероприятиях. <…> «Чай вдвоем» - это коллектив на века. У нас всё только начинается», - поделился Клявер.

Певец уточнил, что 6 апреля 2025-го он отпразднует свое 50-летие. Он допустил, что к этому событию участники «Чай вдвоем» выпустят еще несколько песен и дадут большой совместный концерт.

Напомним, дуэт «Чай вдвоем» официально распался в 2012 году. Спустя почти 11 лет Денис Клявер и Стас Костюшкин рассказали о воссоединении из-за повышенного спроса фанатов на совместные концерты.

Ранее стало известно, что «Чай вдвоем» просит от 4 до 5 миллионов рублей за корпоратив.