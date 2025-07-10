Певец Данко заявил, что Mia Boyka нужно пройти психиатрическое лечение. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Недавнее заявление певицы Mia Boyka снова наделало шума в СМИ — певица обратилась к мужчинам, которые носят вещи розового цвета. Она заявила, что это не мужской цвет и носить такие вещи не стоит.

Певец Данко напомнил, что в розовых футболках, например, снимаются участники некоторых реалити-шоу.

«В шоу 'Выживалити' участники носили розовые футболки. Пусть она пишет на канал 'Пятница' и предъявляет им свои требования. И вообще, на подобные проекты», — заявил он.

Данко порекомендовал знаменитости пройти лечение после подобных высказываний.

«Человеку нужно пройти психиатрическую реабилитацию. Сейчас мир наполнен стрессами, странными людьми с непонятно откуда взявшимися рассуждениями. С утра проснулся. И то, что в голову прилетело, то и ляпнул. Считаю, что солнце должно быть зеленым», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Mia Boyka раскритиковала игрушку Лабубу, которую подарила поклонница на концерте.