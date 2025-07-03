Mia Boyka раскритиковала игрушку Лабубу, которую подарила поклонница на концерте

Певица Mia Boyka раскритиковала игрушку Лабубу, которую во время вступления во Всеволожске ей подарила поклонница. Артистка считает, что они выглядят пугающе.

Певица попросила высказать свое мнение во время выступления. Она несколько раз переспросила, можно ли высказаться.

«Короче, ребят, честно, эта тема, которая началась вирусная... Мне кажется, они вообще на каких-то демонов похожи», - произнесла Mia Boyka. Ее слова приводит Ura.ru.

Она считает более целесообразным тратить деньги на подарки близким и сладости, нежели покупать дорогостоящие игрушки вроде Лабубы. Певица боится, что теперь ей приснятся Лабубу, и посоветовала никому их не покупать.

Ранее Mia Boyka попала в скандал из-за жеста, который два года назад показала в Comedy Club. Певица сузила глаза, говоря о желании стать популярной в Китае. Она призналась, что не знала о значении жеста.