Певец Данко сообщил о рождении сына. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Данко выложил в соцсетях ролик, на котором его жена Мария Силуянова находится на последних неделях беременности. Он написал, что в их семье родился мальчик. Исполнитель не рассказал, как назвали ребенка.

«У меня сын родился! Ура!» — подписал кадры он.

В комментариях подписчики музыканта поздравили его с пополнением. Отметим, что супруги тщательно скрывали беременность — если в блоге и появлялись снимки Марии, то только по пояс.

У Данко еще два ребенка от предыдущего союза с Натальей Устюменко — старшая дочь София родилась в 2004 году, а младшая Агата в 2014. Мать девочки регулярно жаловалась, что певец после разрыва не помогает младшей дочери, которая страдает ДЦП.

Ранее мы писали о том, что экс-жену Данко с особенной дочерью выгнали из церкви при попытке освятить кулич.