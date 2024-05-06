Бывшую жену Данко с тяжелобольной дочерью выгнали с территории храма

Бывшая жена певца Данко Наталия Устюменко рассказала в соцсетях, что вместе с 10-летней дочерью ее попросили покинуть территорию храма при попытке освятить кулич. Ситуация возникла из-за собак, которые сидели в коляске дочери.

«Пришли освятить возле храма яйца и кулич в преддверии праздника, но нам не дали это сделать. Нас выгнали с территории!» - сообщила Наталия.

Женщина пришла к церкви с 10-летней дочерью, у которой мультикистоз головного мозга и ДЦП. В коляске девочки сидели две собаки породы пражский крысарик. Устюменко рассказала, что с собаками нельзя было проходить на территорию храма. При этом женщина не стала разлучать дочь с домашними питомцами – с ними ребенок чувствует себя спокойнее. В итоге семья ушла из церкви.

В соцсетях Наталия рассуждала, что таким образом людей «отваживают от церкви». В Сети поддержали женщину и отметили, что ситуация несправедливая: в некоторых храмах даже животных окропляли святой водой.

В марте Данко рассказывал, что переехал в Крым и недавно женился.