Певец Данко признался, что глубоко разочаровался в опорочившей балет Анастасии Волочковой

Певец Данко перестал верить в подававшую ранее надежды балерину Анастасию Волочкову. Воплощение красоты русской женщины, как думал исполнитель, сменилось на эпатажные выходки на публике, в том числе в пьяном виде, пишет «Леди Mail.ru».

Наблюдая за карьерой и выходками Волочковой, певец часто испытывает досаду и боль. Балет, которому знаменитость посвятила лучшие годы своей жизни, для Данко ассоциируется с великими вещами, например, такими, как собор Василия Блаженного или космонавтика. Анастасия же, в свою очередь, унижает своим поведением подобное сравнение, появляясь пьяной на публике, отметил исполнитель.

Пристрастие Волочковой к алкоголю обсуждают в звездной тусовке уже давно. Кто-то осуждает балерину за чрезмерное употребление спиртного, а кто-то, наоборот, старается поддержать. Так, журналист Отар Кушанашвили не видит ничего странного в желании примы иногда расслабиться.

«Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла», — заявил телеведущий.

По его словам, балерина действительно становится смешной, но при этом всегда сохраняет ровную походку. И таким же образом она контролирует свою жизнь, резюмировал журналист.

Противницей подобного стиля жизни Волочковой выступила Дана Борисова. Она и сама в недавнем прошло испытывала проблемы с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ. Однако уже сейчас, по словам телеведущей, она смогла побороть ее.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала журналистам, как должны будут выглядеть ее похороны. Балерина хотела бы лежать в белоснежном гробу с золотыми вензелями.