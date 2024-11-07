Певец Данко подписал контракт и вступил в добровольческое подразделение в Крыму. Подробности рассказала глава Ялты Янина Павленко.

В своем Telegram-канале она сообщила: «Ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым» сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот - певец Данко».

Из публикации стало известно, что певец перебрался в Ялту 6 лет назад. Теперь он живет там, занимается музыкой. 7 ноября певец принял важное решение и «как настоящий мужчина, встал на защиту города», написала чиновница.

«Ранее аналогичный контракт подписали я, Константин Валентинович Шимановский, его замы, депутаты горсовета, мои замы, сотрудники администрации», - поделилась Павленко.

Контракт обязывает изучать теорию и применять на практике. Отряды создаются в прибрежных городах: их цель не допустить попадания диверсантов. При угрозе участники подразделений должны встать на защиту вместе с военными.

На опубликованных кадрах из военного комиссариата Данко дали бланк заявления и контракт для подписания.

В сентябре стало известно, что Данко стал отцом в третий раз. У певца и его 35-летней жены родился сын.