Стал отцом в третий раз: певец Данко забрал молодую жену и сына из роддома

11 сентября 55-летний певец Данко (Александр Фадеев) стал отцом в третий раз — у артиста и его 35-летней жены, диджея и дизайнера Марии Силуяновой, родился сын. Исполнитель хита «Московская ночь» забрал домой супругу и ребенка и поделился кадрами в личном блоге.

На опубликованном видео Данко предстал в белой футболке и джинсовых шортах, надев солнцезащитные очки. Жена певца выбрала длинное черное платье, сделала легкий макияж и распустила волосы. Избраннице артиста также подарили цветы.

«Сегодня выдали малыша в роддоме», — написал Данко.

Поздравить певца и его супругу пришли их близкие. Рядом с Марией Силуяновой позировал ее сын Руслан от предыдущего брака, который родился в 2017 году. Подписчики Данко присоединились к поздравлениям.

«Замечательно! Это счастье», «Какие же вы счастливые. Всего вашей семье самого доброго и светлого», «Здоровья и счастья малышу и родителям!», «Саша светится», — написали пользователи Сети.

Напомним, у артиста есть две дочери от экс-возлюбленной Натальи Устюменко — 20-летняя Софья и 10-летняя Агата. Данко расстался с избранницей в 2017 году, а спустя год вступил в отношения с Марии Силуяновой. В конце 2023 года певец сделал девушке предложение, а в январе этого года пара поженилась. Артист и его супруга до последнего скрывали от общественности беременность девушки. 11 сентября стало известно, что у пары родился сын.

Ранее сообщалось о том, что ставшая мамой в четвертый раз блогер Мария Погребняк ответила на критику подписчиков.