Певец Данко отрекся от внебрачных дочерей и заявил, что не считает их семьей

Певец Данко (Александр Фадеев) публично открестился от своих внебрачных детей. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист заявил, что «не считает семьей» бывшую возлюбленную и рожденных от нее двух дочерей.

У Данко есть две дочери от экс-возлюбленной Натальи Устиненко — 21-летняя Софья и 10-летняя Агата, страдающая ДЦП. Однако исполнитель хита «Московская ночь» после расставания с бывшей не признает наследниц. Как утверждала сама Наталья, певец общается только со старшей дочерью, а младшей никак не помогает.

«Гражданских у меня было много, я их не считаю. Там дети эмигрировали во вражеские нам страны. Я не хочу о них говорить», — заявил Данко.

Действительно, старшая дочь Александра Фадеева полгода назад улетела в Канаду, но младшая дочь живет в Москве вместе с матерью. Наталья Устиненко одна воспитывает ребенка с ДЦП. Агата часто лежит в больницах, ей требуются дорогие лекарства, постоянный уход и реабилитация в санаториях. Однако даже несмотря на тяжелый диагноз, артист отказывается считать девочку своей семьей.

«У меня есть единственная семья. А сколько до этого у меня было девушек, это не счесть. Я не считаю их семьей. Семьей я считаю только свою жену», — подчеркнул певец.

Напомним, в 2024 году Данко женился на Марии Силуяновой спустя шесть лет отношений. У пары есть полугодовалый сын. Артист, отказавшийся от прежней семьи, признается, что сам покупает все необходимое для малыша, и называет себя «отцом года».

Ранее сообщалось о том, что Данко высказался о будущем маленького сына.