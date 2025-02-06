Данко (настоящее имя Александр Фадеев) получил первую известность в качестве артиста балета в Большом театре. Целеустремленность и упорство позволили Александру добиться немалых результатов на балетном поприще, а после — закрепить успех в качестве певца.

За свою карьеру артист записал целую серию романтических и танцевальных хитов, дал множество концертов, а совсем недавно принял участие в новом сезоне шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», который стартует 14 февраля в 19:00.

Портал «Страсти» пообщался с музыкантом и выяснил, как проходила его подготовка к участию в телепроекте, почему он решил переехать в Ялту, а также кто из артистов импонирует ему в отечественном шоу-бизнесе.

С ранних лет ваша жизнь была напрямую связана с балетом. Можно ли сказать, что карьерный вектор был предопределен с самого начала?

Нет, ничего предопределено не было. Сначала в детстве я мечтал был пожарным, потом «нахимовцем» (студентом Нахимовского училища — прим. «Страсти»), потом «суворовцем» (кадетом Суворовского училища — прим. «Страсти»). Но по возрасту не проходил, был слишком маленьким, и ни в одно из училищ не принимали.

Мама предложила мне заманчивую, по ее словам, альтернативу — поступить в Московское академическое хореографическое училище (МАХУ). Расписала мне всю жизнь наперед. Сказала, что, если я туда попаду и его закончу, я поступлю на работу в Большой театр. Мои детство и юность пришлись на годы Советского Союза: наша жизнь была однообразной, скучной, нищенской и ужасной. Мама мне вторила: «Поступишь в Большой, будешь ездить за границу. Это самая яркая звездочка на мировом культурном небосклоне. Будешь тесно с великими людьми общаться». То же самое, что сейчас сказать человеку: «Хочешь в рай попасть и посмотреть, как живут ангелы?». Конечно же, меня это очень заманило.

Двести человек на место в МАХУ — такой был конкурс, вся страна хотела туда попасть. Моей однокурсницей была дочь генерального секретаря Андропова — вот уровень у училища. И я поступил туда, сын мамы-педагога и бабушки-врача, из очень бедной семьи, нищей. Мы недоедали, не говоря уже об остальном. Позже так же поступил в Большой театр. Все благодаря таланту. Пробивался, как мог.

Какие самые яркие воспоминания у вас остались из времени работы в Большом театре?

Это одно большое и яркое воспоминание. Жизнь была наполнена смыслом «от и до». Получив эту профессию, я обзавелся инструментом для того, чтобы быть счастливым. Я сразу попал в класс к Асафу Мессереру — великому балетмейстеру, легенде. Потом учился у Улановой. Меня окружали величайшие произведения и музыка, гениальные люди. Были гастроли, и по пять месяцев я ездил по Японии, Штатам, Австралии. Бесконечный круговорот счастья. Мне рукоплескали, стоя часами, зрители лучших площадок — Альберт-холла, Ла Скалы, Гранд Оперы. Большой театр того времени был как Древний Рим в своем полном расцвете. Страной в стране. Я вообще не выходил за пределы Большого. Вся моя жизнь была сосредоточена там.

Есть ли у вас любимая роль или спектакль из вашего периода в балете?

Я не был ведущим солистом в театре и танцевал разные роли, у меня их было сотня. Как ломовая лошадь! Все роли были прикольными и обалденными по-своему.

Первые шаги в певческой карьере Вы сделали еще во время работы в Большом. Почему решили попробовать свои силы на музыкальном поприще?

Закончился век Большого театра, театр закрылся на долгосрочный ремонт. Труппа стала разваливаться после перестройки. Лет пять театр как-то по инерции просуществовал в нормальном виде, а потом пришли люди и начали его разваливать, уничтожать, разрывать на кусочки. Там даже пыль была святая от сцены, понимаете? Большой был уникальным, аутентичным, чем-то равным Колизею. Но это все благополучно «ушатали», золото соскребли и пластиком заменили. Сделали дешевый ремонт, жуткий — тело монстра похоронили, а вместо него двойника подсунули.

Я был тем самым осколком, отвалившимся от Большого театра, оставшимся перед выбором — а что ему делать в этой жизни, как выживать? Мы все, артисты того периода, были очень творчески и разносторонне талантливыми. Постоянно устраивали какие-то капустники, вечно вместе что-то придумывали. Я сам написал более трехсот романсов на стихи поэтов Серебряного века. Мне очень нравилось петь и сочинять. И вот я решил начать показывать свое творчество другим. Одному продюсеру, Леониду Гуткину (первый продюсер певца — прим. «Страсти»), это понравилось. И мы сделали проект «Данко», записали одноименный первый альбом, в который вошло множество прекрасных песен, включая «Московскую ночь» и «Малыша». Я стал популярным, у меня началась новая жизнь.

Опыт в балете как-то помог Вам при переходе в амплуа певца? С какими трудностями Вы столкнулись во время этой трансформации?

Опыт в балете мне никак не помог. Ты либо певец, либо танцор. Подтанцовку и хореографию, которая нужна на поп-сцене, может любой человек освоить — для этого балетная подготовка не нужна. Балетное прошлое мне скорее помешало. В шоу-бизнесе надо быть хамом, офигевшим. Если ты не наглый, на тебя плюют и ноги о тебя вытирают. А Большой театр — это дисциплина. Балетные артисты — рабочие лошадки, которые привыкли, как солдаты, четко в строю ходить. Я за 25 лет работы на эстраде даже ни разу на концерт не опоздал.

Кажется, что работа в театре — бесконечный стресс и адские физические нагрузки. Как Вам удавалось справляться с этим?

Мощнейшие, максимальные нагрузки. Нет более сложной творческой работы, чем у артиста балета. С утра до ночи, с детства до 40 лет, вкалываешь по максимуму. Но подготовка, режим и дисциплина позволяют со всем справляться. Входишь в ритм, существуешь и привыкаешь. Все справлялись, и я справлялся.

Какие уроки, полученные в балете, вы применяете в своей музыкальной карьере?

Никакие. Одно с другим не рифмуется, не пересекается никак.