«Самый большой кайф — бросать себе вызов»: Данко о карьере в балете, переезде из Москвы и участии в «Выживалити»
© Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Данко (настоящее имя Александр Фадеев) получил первую известность в качестве артиста балета в Большом театре. Целеустремленность и упорство позволили Александру добиться немалых результатов на балетном поприще, а после — закрепить успех в качестве певца.
За свою карьеру артист записал целую серию романтических и танцевальных хитов, дал множество концертов, а совсем недавно принял участие в новом сезоне шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», который стартует 14 февраля в 19:00.
Портал «Страсти» пообщался с музыкантом и выяснил, как проходила его подготовка к участию в телепроекте, почему он решил переехать в Ялту, а также кто из артистов импонирует ему в отечественном шоу-бизнесе.
С ранних лет ваша жизнь была напрямую связана с балетом. Можно ли сказать, что карьерный вектор был предопределен с самого начала?
Нет, ничего предопределено не было. Сначала в детстве я мечтал был пожарным, потом «нахимовцем» (студентом Нахимовского училища — прим. «Страсти»), потом «суворовцем» (кадетом Суворовского училища — прим. «Страсти»). Но по возрасту не проходил, был слишком маленьким, и ни в одно из училищ не принимали.
Мама предложила мне заманчивую, по ее словам, альтернативу — поступить в Московское академическое хореографическое училище (МАХУ). Расписала мне всю жизнь наперед. Сказала, что, если я туда попаду и его закончу, я поступлю на работу в Большой театр. Мои детство и юность пришлись на годы Советского Союза: наша жизнь была однообразной, скучной, нищенской и ужасной. Мама мне вторила: «Поступишь в Большой, будешь ездить за границу. Это самая яркая звездочка на мировом культурном небосклоне. Будешь тесно с великими людьми общаться». То же самое, что сейчас сказать человеку: «Хочешь в рай попасть и посмотреть, как живут ангелы?». Конечно же, меня это очень заманило.
Двести человек на место в МАХУ — такой был конкурс, вся страна хотела туда попасть. Моей однокурсницей была дочь генерального секретаря Андропова — вот уровень у училища. И я поступил туда, сын мамы-педагога и бабушки-врача, из очень бедной семьи, нищей. Мы недоедали, не говоря уже об остальном. Позже так же поступил в Большой театр. Все благодаря таланту. Пробивался, как мог.
Какие самые яркие воспоминания у вас остались из времени работы в Большом театре?
Это одно большое и яркое воспоминание. Жизнь была наполнена смыслом «от и до». Получив эту профессию, я обзавелся инструментом для того, чтобы быть счастливым. Я сразу попал в класс к Асафу Мессереру — великому балетмейстеру, легенде. Потом учился у Улановой. Меня окружали величайшие произведения и музыка, гениальные люди. Были гастроли, и по пять месяцев я ездил по Японии, Штатам, Австралии. Бесконечный круговорот счастья. Мне рукоплескали, стоя часами, зрители лучших площадок — Альберт-холла, Ла Скалы, Гранд Оперы. Большой театр того времени был как Древний Рим в своем полном расцвете. Страной в стране. Я вообще не выходил за пределы Большого. Вся моя жизнь была сосредоточена там.
Есть ли у вас любимая роль или спектакль из вашего периода в балете?
Я не был ведущим солистом в театре и танцевал разные роли, у меня их было сотня. Как ломовая лошадь! Все роли были прикольными и обалденными по-своему.
Первые шаги в певческой карьере Вы сделали еще во время работы в Большом. Почему решили попробовать свои силы на музыкальном поприще?
Закончился век Большого театра, театр закрылся на долгосрочный ремонт. Труппа стала разваливаться после перестройки. Лет пять театр как-то по инерции просуществовал в нормальном виде, а потом пришли люди и начали его разваливать, уничтожать, разрывать на кусочки. Там даже пыль была святая от сцены, понимаете? Большой был уникальным, аутентичным, чем-то равным Колизею. Но это все благополучно «ушатали», золото соскребли и пластиком заменили. Сделали дешевый ремонт, жуткий — тело монстра похоронили, а вместо него двойника подсунули.
Я был тем самым осколком, отвалившимся от Большого театра, оставшимся перед выбором — а что ему делать в этой жизни, как выживать? Мы все, артисты того периода, были очень творчески и разносторонне талантливыми. Постоянно устраивали какие-то капустники, вечно вместе что-то придумывали. Я сам написал более трехсот романсов на стихи поэтов Серебряного века. Мне очень нравилось петь и сочинять. И вот я решил начать показывать свое творчество другим. Одному продюсеру, Леониду Гуткину (первый продюсер певца — прим. «Страсти»), это понравилось. И мы сделали проект «Данко», записали одноименный первый альбом, в который вошло множество прекрасных песен, включая «Московскую ночь» и «Малыша». Я стал популярным, у меня началась новая жизнь.
Опыт в балете как-то помог Вам при переходе в амплуа певца? С какими трудностями Вы столкнулись во время этой трансформации?
Опыт в балете мне никак не помог. Ты либо певец, либо танцор. Подтанцовку и хореографию, которая нужна на поп-сцене, может любой человек освоить — для этого балетная подготовка не нужна. Балетное прошлое мне скорее помешало. В шоу-бизнесе надо быть хамом, офигевшим. Если ты не наглый, на тебя плюют и ноги о тебя вытирают. А Большой театр — это дисциплина. Балетные артисты — рабочие лошадки, которые привыкли, как солдаты, четко в строю ходить. Я за 25 лет работы на эстраде даже ни разу на концерт не опоздал.
Кажется, что работа в театре — бесконечный стресс и адские физические нагрузки. Как Вам удавалось справляться с этим?
Мощнейшие, максимальные нагрузки. Нет более сложной творческой работы, чем у артиста балета. С утра до ночи, с детства до 40 лет, вкалываешь по максимуму. Но подготовка, режим и дисциплина позволяют со всем справляться. Входишь в ритм, существуешь и привыкаешь. Все справлялись, и я справлялся.
Какие уроки, полученные в балете, вы применяете в своей музыкальной карьере?
Никакие. Одно с другим не рифмуется, не пересекается никак.
Кто ваши музыкальные вдохновители? Есть ли артисты, с которыми хотелось бы посотрудничать?
Один из самых ярких продюсеров в российском шоу-бизнесе — это мой первый продюсер, Леонид Гарриевич Гуткин, который создал проект «Данко». С ним я бы продолжил сотрудничать, да не судьба.
Какие у нас сейчас коллаборации? Бездушные и лицемерные. Делают совместные треки только знаменитые с суперзнаменитыми, удачливые с супер-удачливыми. Если ты начинающий артист — фиг тебе, на тебя плюют. Вот выбьешься в люди — тогда Киркоров первым к тебе прибежит. До поры до времени. А потом вновь ты никому не нужен.
Поэтому большого желания и мечты с кем-то спеть из «наших» у меня сейчас нет.
Какие эмоции и мысли вы хотите передать своим слушателям через свою музыку?
Я достаточно долгое время исполняю музыку определенного толка и точно знаю, что любят и получают мои слушатели — атмосферу. Очень много людей на моей музыке выросло, многие школу заканчивали, многие женились на моих песнях. Моя музыка для них — воспоминание и ностальгия по хорошим, добрым временам. Даже если я буду выпускать новую музыку, мои песни останутся такими же атмосферными. Это мое главное условие при создании музыки.
В прошлом Вы неоднократно принимали участие в съемках сериалов и кино. Допускаете, что в обозримом будущем вернетесь на съемочную площадку?
Было дело! Классное дело, очень это любил! Но я этим занимался больше как хобби, не развивал. Не сложилось. И переключился через какое-то время обратно на музыку, ведь я «с песней по жизни». Но если вдруг мне предложат сняться в кино или сыграть в каком-то спектакле, я обязательно и с удовольствием это сделаю.
В 2018 году Вы переехали из Москвы в Ялту. Жизнь в огромном мегаполисе более не привлекает Вас? Вдохновляет ли вас текущее место жительства?
Да, мы с женой Машей переехали в Ялту в 2019 году, когда началась пандемия. Сбежали от ада и ограничений. Жизнь в квартире в огромном городе на тот момент была невыносимой.
В Крыму мы сняли дом в лесу у моря. Не было никаких проблем, одна радость — чистый воздух, невероятная природа, великолепная погода, тишина, шашлычки. Я тогда подумал: «А чего я вообще жизнь трачу на проживание в мегаполисе?». С толпами людей, реками железных машин, вонючей канализацией и грязью, летящей тебе в лицо. Вписки, тусовки и клубы давно мне не интересны, меня влекут другие флеры и вайбы. Я ищу единение с природой. Меня вдохновляет медитация, занятия спортом. Нравится смотреть на море и рисовать картины — спокойно и расслабленно. Поэтому жизнь в Крыму — настоящее наслаждение.
Но мне часто приходится ездить в Москву по работе — на съемки, концерты, мероприятия. И мне все время очень хочется поскорее вернуться домой, в Ялту.
Ваша супруга — DJ. Советуетесь ли Вы с ней по поводу собственного творчества?
Да, моя жена, Маша Силуянова — легендарный диджей. Большой профессионал своего дела. Конечно, советуюсь с ней — а с кем же еще? И почему бы и нет?
За свою карьеру Вы дали не один десяток концертов. Сможете вспомнить самое запоминающееся выступление?
У меня было много концертов, но самые яркие и запоминающееся выступления происходит со мной сейчас на съемках нового музыкального шоу. Это просто феерия во всех смыслах, мне повезло работать с невероятной командой. Непередаваемая атмосфера.
Как вы справляетесь с волнением перед концертами?
На своих сольных концертах я Царь и Бог. Волнение присутствует, но оно легенькое, подхлестывающее. Я не имею ничего против волнения, думаю, что оно должно присутствовать в разумных пределах. Обходишь его, выходишь на сцену и делаешь свое дело.
Вы стали участником нового сезона «Выживалити». Почему решили принять предложение от продюсеров проекта?
Я по своей природе авантюрист и согласен на любой кипиш, кроме голодовки. Для меня самый большой кайф — бросать себе вызов.
Как проходила ваша подготовка к съемкам? Как думаете, опыт в балете поможет вам на шоу?
Я никак не готовился к шоу. За неделю до того, как мы должны были ехать на проект, решил проверить, в форме ли я вообще. Пришел на стадион, потренировался — в итоге и четверти стадиона не смог пробежать. Я бегу, у меня сиськи трясутся, я жирный, вешу-то 100 кг. Оно и понятно — столько лет без спорта. У меня была травма спины, я несколько лет шевелиться нормально не мог. Потом упал с мотоцикла — практически рука оторвалась, мне в четырех местах пришивали сухожилия.
Я был в худшей форме за всю свою жизнь, был куском мерзкого, отвратительного жира. И вот в таком состоянии поехал на проект. Честно говоря, я бы раньше начал готовиться, если бы знал, куда иду — первый сезон не смотрел. Думал, вот сидят там участники, языками чешут, жрут какашки и тараканчиков. Разговорчики, тусовочки. Мягко говоря, недооценил. И в соперниках у меня были молодые качки, спортсмены, даже олимпийская чемпионка. Когда их увидел, вообще был шокирован. Но уже было поздно что-то с этим делать.
Поэтому для меня участие в «Выживалити» — не просто подвиг, а мегапреодоление себя. На таких градусах и пределах я не существовал никогда — даже в балете у меня такого не было.
Главный приз на проекте — 10 млн рублей. На что потратите эти деньги в случае победы?
Я бы раздал долги, выплатил кредит и постарался достроить дом в Крыму. Думаю, что на все про все хватило бы еле-еле.
Не так давно вы вновь стали отцом. Хотели бы, чтобы сын пошел по вашим стопам?
Да, не так давно я стал счастливейшим из счастливых людей на планете: у меня родился наследник, мой любимый и родной сыночек, мое солнышко!
Я просто наслаждаюсь тем, что он у меня есть. И слава богу, что так все произошло. А кем он будет и по чьим стопам пойдет — меня вообще не волнует и не заботит. Главное, чтобы был счастливым и здоровым.
Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят попробовать себя в балете и музыке?
Пробуйте себя в балете и в музыке, ребята! Не важно, будете вы получать грандиозные деньги или нет. Но вы свою жизнь проживете качественно. И думаю, что Бог это точно оценит. Творческий потенциал человеку дан неспроста — им нужно пользоваться, его нужно развивать. Им нужно жить. Вопреки всему. Поэтому просто дерзайте и кайфуйте. Получайте удовольствие от полноценной реальной жизни!
Каковы ваши планы на будущее? Есть ли у вас творческие амбиции?
Мечтаю поскорее достроить дом в Ялте. А что касается творчества, то у нас, артистов, жизнь непредсказуемая и непрогнозируемая. По крайней мере, у меня. Поэтому в моих ближайших творческих планах — жить, радоваться жизни, растить своих детей, наслаждаться временем, проведенным с семьей. И быть открытым ко всем рабочим предложениям — принимаю и берусь за дело с большой благодарностью.
Наш сайт называется «Страсти». А что является страстью для вас?
Моя единственная страсть — моя жена.