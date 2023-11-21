Певец Бартон считает, что у Аллы Пугачевой появилась новая зависимость на Кипре

Певец и психолог Марк Бартон считает, что у Аллы Пугачевой появилась новая зависимость на Кипре. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации СМИ, в последнее время Пугачева стала часто посещать святые места и подолгу молиться. Певец заявил, что его не удивляют походы Аллы Борисовны в храм. При этом он убежден, что у исполнительницы хита «Арлекино» может развиться зависимость.

«Люди часто посещают святые места, чтобы приобрести равновесие, спокойствие. Порой в этом присутствует некая зависимость», — высказался Марк.

По мнению психолога, у многих людей формируется гормональная и психоэмоциональная зависимость от церковного таинства. В таких местах «человек чувствует себя объективной частью общества», а в его организме вырабатывается окситоцин. Вот почему возникает потребность бывать там, где возникают сильные эмоции.

Ранее мы писали о том, что 74-летнюю Аллу Пугачеву с раздутыми губами не узнали на Кипре. Подробности смотрите в этой статье.