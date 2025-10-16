Певец Авраам Руссо запросил 5 млн рублей компенсации за похищение 2004 года

Адвокат эстрадного певца Авраама Руссо сообщил, какую сумму артист запросил в качестве моральной компенсации в судебном иске против Тархана Эльдукаеву.

«У нас нет мирового соглашения. Мы подали иск к Эльдукаеву на 5 млн рублей», — приводит слова адвоката Андрея Алешкина Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

Напомним, что недавно Руссо затребовал через суд возместить ему ущерб за похищение, которое произошло в 2004 году. Тогда певца заставляли работать на бывшего владельца Черкизовского рынка. По версии следствия, похитителем стал Эльдукаев.

Несмотря на то, что в уголовное преследование в отношении подозреваемого было прекращено в 2024 году, исполнитель утверждает, что действия ответчика привели к его физическим и моральным страданиям.

Второе похищение Авраама Руссо произошло в 2006 году. Тогда трое злоумышленников выкрали артиста прям около его дома на улице Плющиха. Один из преступников несколько раз выстрелил в певца. В результате этого исполнитель получил ранения левого бедра.

