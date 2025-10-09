Певец Авраам Руссо обратился в столичный суд за компенсацией морального вреда

Певец Авраам Руссо подал иск в суд с требованием возместить моральный ущерб за похищение, которое произошло в 2024 году. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Исполнитель обратился в Кунцевский районный суд столицы с заявлением против Эльдукаева Т. З., совершившего противоправные действия в отношении артиста 31 января прошлого года.

Из искового документа следует, что ответчик в составе группы лиц похитил Авраама Руссо и удерживал его до тех пор, пока артист не согласился выполнить требования злоумышленников.

Певец отмечает, что хоть уголовное преследование в отношении Эльдукаева Т.З. и было прекращено, «его действия находятся в прямой причинно-следственной связи наступивших у истца физических и нравственных страданий». В связи с этим эстрадный артист требует взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 октября 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

