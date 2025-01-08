Певец Авраам Руссо подал иск на 10 млн рублей к обвиняемому в покушении на него

Певец Авраам Руссо подал иск в суд на Тархана Эльдукаева, который обвиняется в покушении на него. Артист требует компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По словам защитника, иск подали на стадии следствия. Других подробностей не сообщается.

Известно, что расследование уголовного дела против Эльдукаева закончено. Певец и его адвокат ознакомились с материалами.

Речь идет о покушении на Руссо в 2006 году, когда машину певца расстреляли в Москве. Певца ранили в бедро. Умер его охранник. У артиста ушло много времени на восстановление.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько певец получает за один корпоратив. По его информации, размер гонорара составляет около 2-3 млн рублей.