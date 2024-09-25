«С корпоративами все хорошо»: сколько Авраам Руссо зарабатывает на выступлениях в Москве и регионах

Певец Авраам Руссо получает около 2-3 млн рублей за одно выступление на корпоративе, об этом рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что у артиста сейчас много мероприятий и он хорошо зарабатывает.

Продюсер поделился, что Руссо по-прежнему востребован. У него есть своя аудитория, которая ходит к нему на концерты. Он выступает как в Москве, так и за пределами столицы. Если мероприятие в регионе, то и ценник повышается. По словам Дворцова, это нормальная практика у артистов.

«С корпоративами у Руссо все хорошо, он зарабатывает. У него не так давно был концерт в Москве. Вот прекрасно выступил в центре. На него пришли очень много людей. У него публика в основном женская. Знаю, что у него гонорары порядка 2-3 млн рублей. Это по Москве. За пределами — наверное, плюс-минус 500 тысяч, 1 млн рублей. Артисты повышают цену, когда выезжают в регионы»,- поделился Сергей Дворцов.

Напомним, что недавно стало известно, что у Авраама Руссо должно было состояться выступление в Дубае вместе с Кристиной Орбакайте. Однако в последний момент певица нарушила договоренности и отказалась выходить на сцену с коллегой. Портал «Страсти» узнал у продюсера Сергея Дворцова, как этот скандал может отразиться на карьере Авраама.