«Я не ношу дешевое»: Авраам Руссо признался, что тратит много денег на одежду

Исполнитель хитов «Знаю», «Просто любить тебя» и «Обручальная» Авраам Руссо рассказал о своем гардеробе. Певец признался в интервью сайту «Страсти», что любит натуральные ткани и тратит много денег на одежду.

В одном из интервью Авраам открыто назвал себя «шмоточником».

«Да, периодически приходится вкладываться. Я не ношу дешевое — всё, что шью, делаю из дорогих материалов. Натуральная кожа: крокодил, змея — это бешеные деньги. Но это не просто траты — это инвестиция в образ. Я живу не богато, как говорят, а правильно. Чтобы мой стиль соответствовал сцене, на которой я выступаю. Клипы, выступления — всё должно быть на уровне», – считает артист.

Звезда отметил, что благодарен России и народу, который принимает его.

«Я до сих пор как влюбленный выхожу на сцену — и зрители это чувствуют», – признался Авраам.

В репертуаре артиста много песен на разных языках. Мы поинтересовались, какие композиции – его любимые.

«Каждый язык по-своему находит отклик в сердцах слушателей. Владение разными языками — это большой плюс для артиста. Не каждый исполнитель может петь на нескольких языках, потому что просто их не знает. А у меня есть этот богатый лингвистический багаж, и он дает мне такую возможность. В этом, собственно, и весь секрет. Что касается любимых песен — сложно выделить одну. Каждая композиция несет свою энергетику, и все они для меня особенные», – рассказал Руссо.

Полное интервью певца о семейной жизни, необычных способностях и отношениях с детьми можно прочитать здесь.