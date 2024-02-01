Певец Арсений Бородин признался, что готовится к свадьбе с возлюбленной. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Солист группы «Челси» рассказал журналистам о своей личной жизни. По словам музыканта, он всегда выступает за серьезные и длительные отношения, однако до свадьбы пока не доходило.

«Из-за того, что я иногда слишком много думаю и придираюсь, я еще ни разу не был женат. Хотя, может, как раз стоило бы немного отпустить поводья. У меня всегда были длительные отношения», — признался он.

До настоящего момента Бородин встречался с медийными девушками — Настей Ивлеевой, Юлией Лысенко и пловчихой Марией Шурочкиной. Однако сейчас музыкант встретил новую возлюбленную, которая работает врачом. По словам Бородина, он готов к свадьбе, остается решить вопрос с деньгами.

«Хочется, чтобы все было красиво. Ведь главная героиня свадьбы — женщина. Нужно воплотить в жизнь ее мечту побыть диснеевской принцессой. А на это надо заработать, чем я сейчас и занимаюсь. Так что пока не заработаю, ничего не произойдет», — рассказал он.

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