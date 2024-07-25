Певец Андрей Губин улетел в Египет из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин уехал из России, чтобы поправить здоровье. Артист заявил, что «это не побег из России».

Комментарий исполнителя приводит Woman.ru.

Губин находится в курортном городе – Дахабе. Он расположен на берегу Акабского залива и, по словам певца, место «молодежное».

«Это не побег из России, а плановое мероприятие», - признался музыкант.

На курорте Губин занимается плаванием, делает физические процедуры для поддержания здоровья.

«Как всегда полон оптимизма, чувствую себя лучше», — поделился певец.

Дату возвращения в Россию Губин пока не называет: она зависит от цен на билеты и здоровья. Певец намерен задержаться на курорте.

«Сколько пробуду, пока не понимаю, зависит от билетов на самолет, от цен на них, от здоровья», - поделился он.

Известно, что в августе Губин появится на «Новой волне» в Сочи. Однако выступать там артист не планирует: по контракту он должен присутствовать и дать одно интервью. На фестиваль его пригласил композитор Игорь Крутой: Губин утверждает, что не мог отказать.